Real Madrid terminó una preparación más entre buenas y malas noticias

Redacción FOX Deportes

Real Madrid cerró con un entrenamiento dominical la preparación del duelo liguero ante Getafe, con la presencia por segundo día en el grupo de Dean Huijsen, pero la ausencia de Eduardo Camavinga por un problema bucal, en una sesión de la que también se ausentaron Éder Militao, Raúl Asencio, Dani Ceballos, Jude Bellingham y Kylian Mbappé.

Huijsen que el sábado regresó a la dinámica grupal en una parte del entrenamiento, aumentó la carga de trabajo para decidir si está en condiciones de jugar ante Getafe. Se ha perdido los dos últimos encuentros, ante Osasuna y Benfica por una dolencia muscular en el gemelo derecho.

Su regreso es importante para Arbeloa que, con Éder Militao y Raúl Asencio fuera del equipo por lesión, tan sólo dispone de Antonio Rüdiger y David Alaba como centrales disponibles y en función de la evolución de Camavinga, podría retrasar la posición de Aurélien Tchouaméni al centro de la zaga.

Camavinga se ausentó del entrenamiento por un fuerte dolor de muelas y su presencia ante Getafe está en función de su evolución. Tampoco lo se ejercitaron Dani Ceballos, Jude Bellingham y Kylian Mbappé que prosiguen con sus respectivos planes de recuperación.