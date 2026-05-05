Mikel Arteta se puso a la altura de Arsene Wenger con Arsenal en la Champions League

Redacción FOX Deportes

En 140 años de historia, Arsenal solo consiguió en una ocasión clasificarse para la final de la Champions League. Desde que se creó la competición en 1995, Arsène Wenger llevó al conjunto 'Gunner' a una final que no pudo ganar en 2006 ante Barcelona. El francés ahora comparte ese logro con Mikel Arteta. MOOD: INTO THE CHAMPIONS LEAGUE FINAL 💃 pic.twitter.com/RIqeLzTdKA — Arsenal (@Arsenal) May 5, 2026

Un gol de Bukayo Saka al filo del descanso fue suficiente para eliminar a Atlético de Madrid y desatar la locura de un estadio entregado y que llevó en volandas a su equipo para alcanzar una nueva oportunidad de alzarse con su primera 'Orejona' en Budapest.

El técnico español replicó el mismo camino que el legendario entrenador francés, ya que, igual que sucedió en 2006, los 'Gunners' han llegado a la final sin conocer la derrota.

Bukayo Saka y el gol sabe a final de la Champions League

Los números reflejan el gran rendimiento del Arsenal en el torneo continental, que comenzaron consiguiendo un pleno en la fase de liga (8 de 8) con solo 4 goles recibidos y veintitrés a favor.

Con estos números, el conjunto londinense aspira a una temporada nunca antes vista en la entidad hasta la fecha, aunque todavía podría terminar la campaña en blanco en caso de que se le escapen ambos títulos.