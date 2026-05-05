Arsenal llegará invicto a la final de la Champions League

Oscar Sandoval

Arsenal derrotó 1-0 al Atlético de Madrid y clasificó por segunda ocasión en su historia a la final de la Champions League, se presentará en el duelo por el título en calidad de invicto luego de alcanzar 11 victorias y tres empates que lo hacen soñar más que nunca con la ‘Orejona’. CHAMPIONS LEAGUE FINALISTS ❤️ pic.twitter.com/uDfQQqQCWZ — Arsenal (@Arsenal) May 5, 2026

Han pasado 20 años desde que Arsenal cayó con Barcelona en París, una derrota que caló hondo y una herida que el conjunto londinense puede cerrar el próximo 30 de mayo en Estambul luego de superar una eliminatoria complicada ante el Atlético que vendió cara la derrota.

Los dos equipos tenían claro su plan de partido y fue el de los ‘Gunners’ el que terminó dando resultado, no cambiaron el estilo de juego a pesar de su rival, trabajaron el partido y a pesar de las complicaciones lo llevaron al lugar que querían justo antes del medio tiempo.

Bukayo Saka y el gol sabe a final de la Champions League

La idea de Diego Simeone estaba dando resultado y el descanso estaba cerca, pero todo se derrumbó a los 44 minutos luego de un balón cruzado y un remate de Leandro Trossard que Jan Oblak atajó, sin embargo, el rechace quedó en los pies de Bukayo Saka quien mandó el balón a las redes.

Atlético tenía la segunda parte para intentar buscar el empate, tuvo una ocasión en los pies de Giuliano Simeone, pero el argentino se tardó en la definición y la oportunidad terminó en tiro de esquina.

Los visitantes se diluyeron y se quedaron sin ideas ante Arsenal que espera por Paris Saint-Germain o Bayern Munich en la final a llegará a la final invicto y con ilusión tras una temporada extraordinaria en la Liga de Campeones.