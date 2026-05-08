Mikel Arteta pone en duda el regreso de Mikel Merino

EFE

Mikel Arteta, técnico del Arsenal, puso en duda el retorno de Mikel Merino, que volvió a entrenarse en solitario este jueves, antes de final de temporada tras la lesión en el pie que sufrió a principios de año y que le hizo pasar por quirófano.

"No hay posibilidad para el partido de este fin de semana. Hay mucho por hacer. Todo tiene que ser fluido y rápido si quieren tener la oportunidad de jugar", expresó Arteta en rueda de prensa después de ser preguntado por la situación del mediocampista español y de Jurrien Timber, que también está con problemas físicos.

Merino, que está acortando plazos con vistas al Mundial, tuvo que pasar por el quirófano en febrero para operarse de una fractura por estrés en el pie derecho y el diagnóstico inicial es que no volvería hasta final de temporada.

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El mediocampista español espera llegar a tiempo para entrar en la lista de Luis de la Fuente y podría hacerlo como campeón de la Premier League, donde su equipo es líder a falta de tres jornadas, y de la Champions League, donde el Arsenal jugará la final del próximo 30 de mayo en Budapest contra el Paris Saint-Germain.

Precisamente sobre los franceses, cuyo entrenador es Luis Enrique Martínez, Arteta reconoció que son un equipo con mucha calidad, pero que confían en hacer un buen partido.

"Estamos seguros de que vamos a cumplir. Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un gran equipo hubiese sido el Bayern Munich o el PSG. Tiene mucha calidad, pero confiamos en que cuando llegue el momento, hagamos lo que sabemos".