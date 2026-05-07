Publicación: jueves 7 de mayo de 2026

EFE

Mikel Merino vuelve a los entrenamientos

El mediocampista buscar estar listo para el Mundial.

El español Mikel Merino, del Arsenal, ha vuelto a los entrenamientos en solitario tras la lesión en el pie que sufrió a principios de año.

El internacional español tuvo que pasar por el quirófano en febrero para operarse de una fractura por estrés en el pie derecho y el diagnóstico inicial fue que no podría volver hasta final de temporada.

Merino está acortando plazos con vistas al Mundial y publicó este jueves una fotografía entrenándose en solitario en la ciudad deportiva del Arsenal en el norte de la capital.

El centrocampista español espera llegar a tiempo para entrar en la lista de Luis de la Fuente y podría hacerlo como campeón de la Premier League, donde su equipo es líder a falta de tres jornadas, y de la Champions League, donde el Arsenal jugará la final del próximo 30 de mayo en Budapest contra el Paris Saint Germain.

Mikel Merino llegó más alto que nunca y le dio el pase a España

España venció en tiempos extra a Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa.
Mikel Merino se levantó más alto que todos y por el aire cazó el centro de Dani Olmo.
Así cuadro por cuadro el remate de cabeza que le dio la victoria in extremis a España ante el anfitrión de la Euro 2024.
Así cuadro por cuadro el remate de cabeza que le dio la victoria in extremis a España ante el anfitrión de la Euro 2024.
Así cuadro por cuadro el remate de cabeza que le dio la victoria in extremis a España ante el anfitrión de la Euro 2024.
Así cuadro por cuadro el remate de cabeza que le dio la victoria in extremis a España ante el anfitrión de la Euro 2024.
España se levantó pese a que el rival lo empató al 89' y de esta manera evitó la tanda de penales.
El equipo ibérico es el primer clasificado a semifinales.
España nunca había vencido a un anfitrión en la Euro.
Mikel Merino, el héroe de la noche.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS