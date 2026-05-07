Mikel Merino vuelve a los entrenamientos

EFE

El español Mikel Merino, del Arsenal, ha vuelto a los entrenamientos en solitario tras la lesión en el pie que sufrió a principios de año.

El internacional español tuvo que pasar por el quirófano en febrero para operarse de una fractura por estrés en el pie derecho y el diagnóstico inicial fue que no podría volver hasta final de temporada.

Merino está acortando plazos con vistas al Mundial y publicó este jueves una fotografía entrenándose en solitario en la ciudad deportiva del Arsenal en el norte de la capital.

El centrocampista español espera llegar a tiempo para entrar en la lista de Luis de la Fuente y podría hacerlo como campeón de la Premier League, donde su equipo es líder a falta de tres jornadas, y de la Champions League, donde el Arsenal jugará la final del próximo 30 de mayo en Budapest contra el Paris Saint Germain.