Publicación: viernes 10 de abril de 2026

EFE

Mikel Merino cada vez más cerca de regresar

El mediocampista podría volver antes del final de la temporada.

Mikel Merino, mediocampista español del Arsenal, está acortando plazos y podría volver antes del final de la temporada, después de la lesión y posterior operación en el pie a la que se sometió a principios de febrero.

El internacional español se lesionó el pie en enero y se comprometió el resto de la temporada, con la preocupación adicional de la Copa del Mundo, en la que, de estar sano, iba a contar para Luis de la Fuente después de ser una pieza clave en la conquista de la Eurocopa en 2024.

A cinco semanas de que acabe la temporada, Mikel Arteta dio este viernes en rueda de prensa un optimista diagnóstico sobre el estado del mediocampista y aseguró que puede volver antes de que acabe el curso.

"Mikel es un gran ejemplo de empujar todas las barreras. Ya no lleva la bota de protección y está haciendo muchos ejercicios ya. Reaccionó muy bien a la operación y no tiene dolor. Estoy seguro de que puede acortar los plazos. Si hay una persona que puede hacerlo, estoy seguro de que es Mikel".

España es una aplanadora imparable; goleó 6-0 a Turquía

España se mantiene imparable y propina la peor goleada a Turquía en un partido oficial ante la Furia Roja
España se mantiene imparable y propina la peor goleada a Turquía en un partido oficial ante la Furia Roja
España se mantiene imparable y propina la peor goleada a Turquía en un partido oficial ante la Furia Roja
España se mantiene imparable y propina la peor goleada a Turquía en un partido oficial ante la Furia Roja
España se mantiene imparable y propina la peor goleada a Turquía en un partido oficial ante la Furia Roja
España se mantiene imparable y propina la peor goleada a Turquía en un partido oficial ante la Furia Roja
España se mantiene imparable y propina la peor goleada a Turquía en un partido oficial ante la Furia Roja
España se mantiene imparable y propina la peor goleada a Turquía en un partido oficial ante la Furia Roja
España se mantiene imparable y propina la peor goleada a Turquía en un partido oficial ante la Furia Roja
España se mantiene imparable y propina la peor goleada a Turquía en un partido oficial ante la Furia Roja

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS