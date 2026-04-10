Mikel Arteta es feliz con el Arsenal

EFE

El español Mikel Arteta, técnico del Arsenal, despejó las dudas sobre su futuro y dijo que está comprometido con el equipo y muy contento en el Arsenal.

Arteta, que está a unos meses de cumplir siete años como técnico del Arsenal, desde que sustituyera a Unai Emery a finales de 2019, entrará el próximo verano en su último año de contrato si no se da antes antes una renovación.

Hay buena sintonía entre ambas partes y un acuerdo llegará una vez que acabe la temporada, ya que ahora mismo tanto Arteta como el club están centrados en la consecución de los dos títulos que están en juego, la Premier League, donde tienen nueve puntos de ventaja respecto al Manchester City, y la Champions League, donde tienen pie y medio en semifinales tras ganar 0-1 en la ida al Sporting de Portugal.

Kai Havertz y el gol 'mágico' que acerca al Arsenal a semifinales

Arteta dijo este viernes al ser preguntado sobre su situación contractual:

"Estoy comprometido al 100 % aquí (...) Estoy muy feliz aquí y me siento bien. Mi familia está bien aquí también. Tenemos una gran ambición en este club y estamos en una buena posición".

Arteta ha transformado el club en las últimas temporadas y, además de ganar una FA Cup en 2020 y dos Community Shield, ha cosechado dos subcampeonatos de la Premier y el año pasado alcanzó las semifinales de la Champions League por primera vez en 17 años.

Este año, el Arsenal aspira a acabar con una racha de 22 años sin ganar la Premier y a conseguir el primer título europeo de su historia.

"No hay nada nuevo sobre mi contrato porque todo el foco está puesto en lo que tenemos que hacer desde aquí hasta el final de temporada".