Oscar Sandoval
La FA Cup podría tener una final espectacular, o una muy equis
Las semifinales de la FA Cup se jugarán el 25 y 26 de abril en Wembley
Después del triunfo de Leeds sobre West Ham se llevó a cabo el sorteo de las semifinales de la FA Cup que serán dos duelos de ‘David contra Goliat’ y la gran final podría jugarse entre Chelsea y Manchester City que son los favoritos para llegar al duelo del 16 de mayo en Wembley.
Leeds y Southampton clasificaron a las semifinales del torneo más antiguo del mundo después de años de espera y la ilusión está desbordada, los ‘Whites’ no aparecían en dicha instancia desde 1987 y los ‘Saints’ que son los únicos sobrevivientes de la segunda división desde 2021, ahora el sueño comenzó, pero la suerte no estuvo de su lado.
Chelsea que goleó 7-0 a Port Vale enfrentará a Leeds y Manchester City que dejó en el camino a Liverpool se eliminará con Southampton, los candidatos son favoritos y eso condiciona a los dos equipos de menor presupuesto quienes deberán dar la sorpresa para clasificar a la final.
La primera eliminatoria se disputará el 25 de abril y la segunda el 26, el mítico estadio de Wembley albergará las semifinales y la gran final del 16 de mayo.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT