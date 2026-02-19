Calma, el Arsenal sigue primero y con el 76% de probabilidades de ser campeón

Redacción FOX Deportes

El Arsenal está en el lugar donde quiere estar... al menos por ahora.

El técnico Mikel Arteta dio calma a la situación que viven los 'Gunners', aún líderes de la Premier League, pero con el Manchester City cada vez más cerca y con los fantasmas de lo que han sido las últimas temporadas donde lidera y se ilusiona con su primer título desde desde 2004 y al final se deja alcanzar.

"Lo que hicimos en el pasado está genial, pero tenemos que centrarnos en el presente. Estamos exactamente donde queremos estar en cada competición, pero todavía hay mucho que jugar y necesitamos ganar como lo hemos hecho en los últimos siete u ocho meses", expresó el técnico español de cara al derbi del norte de Londres ante el Tottenham Hotspur.

El Arsenal empató sus dos últimos partidos de Liga (uno de ellos ante el último lugar Wolverhampton al cual iba venciendo por dos goles) y tan solo tiene dos triunfos en sus últimos cinco juegos.

It ends level at Molineux. pic.twitter.com/a4SJxOWxpr — Arsenal (@Arsenal) February 18, 2026

"Hay que analizar diferentes situaciones, pero no tenemos la intención de defender ningún resultado en los partidos. Eso no está en el pensamiento de los jugadores", aseguró Arteta, quien tiene al equipo en primer lugar de la liga de Inglaterra con 58 puntos, cinco más que el Manchester City, pero con un partido más, por lo que la diferencia real podría ser solo de dos unidades.

Los 'Gunners' quieren acabar con 22 años de sequúia en la Premier League y vaya que se ha acercado en las últimos temporadas, donde, como ahora, han liderado la tabla en varias ocasiones, pero se terminan diluyendo.

De acuerdo con la Agencia EFE, hace tres días, la probabilidad que Opta le daba al Arsenal de ganar la liga era del 93,38 % ahora es del 79,69 %.

Quizá todo se reduzca al duelo del 18 de abril, donde el Manchester City tendrá la ventaja de recibir en casa al Arsenal, equipo que ciertamente tiene un calendario más difícil para cerrar la temporada.