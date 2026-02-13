Manchester City cumplió el trámite y avanzó en la FA Cup

EFE

Un temprano autogol de Alfie Dorrington y la sentencia en el tramo final de Marc Guehi llevaron al Manchester City al triunfo en el Etihad Stadium ante el Salford, de cuarta división, por 2-0, y a la clasificación para los octavos de final de la Copa de Inglaterra.

Le bastó al conjunto citizen, con una mezcla de habituales y de suplentes en el once, con un encuentro en modo trámite para atravesar los dieciseisavos y cumplir con su objetivo.

No necesitó más ante un rival menor el cuadro del español Pep Guardiola, que se encontró con ventaja a los seis minutos cuando Dorrington desvió a la red un disparo desde la izquierda, dentro del área, del argelino Rayan Ait Nouri.

No sufrió en exceso el City ante el Salford, que se centró en no encajar más tantos y llegar con ciertas opciones al tramo final. Sin embargo, sus esperanzas se deshicieron cuando el cuadro local anotó el segundo, en el 81. Un tiro de Rayan Cherki lo desvió el meta Matthe Young y el rechace lo aprovechó Guehi para sellar la clasificación de su equipo.

Off the Marc 🫡 pic.twitter.com/gFbNHoxgRV — Manchester City (@ManCity) February 14, 2026

El City alcanza los octavos de final igual que antes lo hizo el West Ham de Nuno Espirito Santo, que logró ganar en la prórroga al Burton (0-1) con un gol de Crysencio Summerville en el minuto 95. Se clasificó el equipo londinense a pesar de jugar los últimos veinte minutos con un jugador menos por la expulsión de Freddie Potts.

El Manchester City y el West Ham se unen al Chelsea y al Wrexham, que el viernes ganaron sus respectivos compromisos contra el Hull City y el Burton Albion, de la cuarta ronda copera.