Cuatro años después, Manchester City vuelve a ganar en Anfield

Héctor Cantú

Anfield pasó de ser un auténtico manicomio, a ser una sucursal silenciosa que atestiguó cómo se le escapó a su equipo un triunfo por demás valioso.

El equipo de casa, que tuvo un primer tiempo gris, parecía tener todo bajo control para quedarse con los tres puntos, hasta que errores finales en los últimos minutos del partido, abrieron el camino para que el City le arrebatara los puntos.

DOMINIK SZOBOSLAI MAGIC. THAT IS UNSTOPPABLE. 🤯 pic.twitter.com/BF8VITq1i3 — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) February 8, 2026

Un golazo de Dominik Soboszlai adelantó al equipo de casa, haciendo justicia luego de un segundo tiempo en el que fue amplio dominador sobre el terreno de juego,

La anotación de Soboszai fue una auténtica obra de arte a balón parado. El húngaro golpeó con potencia y precisión el balón que, luego de una comba preciosa, se incrustó en el arco no sin antes golpear el poste izquierdo de Donnarumma, quien se quedó totalmente inmóvil.

Previo al gol de la victoria, Hugo Ekitike fue el señalado por haberse perdido dos opciones claras de gol, sobre todo una segunda, en la que falló frente al arco, un remate de cabeza luego de una asistencia precisa de Mohamed Salah.

El City volvió a pecar del mismo mal de la jornada anterior ante el Tottenham, donde no pudo marcar en la primera mitad y terminó por ‘arrastrar’ la cobija en la segunda parte, perdiendo pegada, idea futbolística y por lo tanto, efectividad.

Sin embargo, en los minutos finales, una desconcentración defensiva, combinado con un toque de suerte, permitió que el City marcara el tanto del empate.

Erling Haaland se levantó dentro del área para asistir de cabeza, a Bernardo Silva, quien dentro del área remató para enviar la pelota al fondo de las redes.

Pero la jugada más polémica llegó en el tiempo de compensación, cuando el arquero Alison salió tarde arrolló dentro del área a Matheus Nuñes para que el árbitro sentenciara la pena máxima.

Erling Haaland fue el encargado de ejecutar de manera perfecta para convertirse en el héroe de su equipo y mantener al City en la pelea por el título.

How did Szoboszlai even do this?!?!? pic.twitter.com/9LGpPtYhAG — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) February 8, 2026

Con el Liverpool volcado al frente, incluso con Alison Becker, Cherky aprovechó el arco descuidado y con un disparo de atrás de la media cancha. Sin embargo, el tanto fue eliminado luego de revisar la jugada en el VAR.

Este resultado deja al Manchester City a seis puntos del líder Arsenal, mientras que el Liverpool se mantiene en la sexta posición.