Jeremy Jacquet, fichaje de futuro para Liverpool

Redacción FOX Deportes

Liverpool anunció un acuerdo para el fichaje del defensa francés Jeremy Jacquet, del Rennes y quien se incorporará en la temporada 2026-27, sujeto a un permiso de trabajo y a una autorización internacional.

We have reached an agreement for the transfer of Jeremy Jacquet from Stade Rennais, with the defender set to join the club ahead of the 2026-27 season, subject to a work permit and international clearance 🙌🔴 — Liverpool FC (@LFC) February 2, 2026

El joven jugador de 20 años seguirá el resto de la campaña actual en la Ligue 1 y llegará a Anfield en verano con un contrato a largo plazo. La operación está estimada en unos 63 millones de euros.

Jacquet, que ha jugado cinco partidos con la selección francesa sub-21, ha disputado 18 encuentros con el Rennes en la máxima categoría de su país en lo que va de temporada.

En total, el central ha jugado en 31 ocasiones con el Rennes desde que debutó en enero de 2024. En verano 2024, Jacquet ayudó a Francia a llegar a la final del Campeonato Europeo Sub-19, durante la cual fue incluido en el mejor equipo del torneo.