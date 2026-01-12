Liverpool avanzó a la cuarta ronda en la FA Cup

Oscar Sandoval

Liverpool goleó 4-1 a Barsnley de la tercera división y se clasificó a la cuarta ronda de la FA Cup, tuvo momentos de apremio, pero se sumó a los equipos de la Premier League que avanzaron y ya conoce a su rival, se eliminará con Brighton en busca de los octavos de final.

Barnsley rozó la sorpresa a los 30 segundos con un cabezazo de Davis Keillor-Dunn, pero todo volvió a la calma a los 10 minutos cuando Dominik Szoboszlai sacó un zapatazo desde fuera del área que entró a la portería por el ángulo y que le dio la ventaja a los locales.

La diferencia de categorías comenzó a resaltar sobre el terreno de juego y los ‘Reds’ pusieron tierra de por medio al 36 luego de una jugada individual de Jeremie Frimpong, pero Szoboszlai se equivocó en el área chica y Adam Phillips aprovechó el regalo para marcar el 2-1 al 40.

Florian Wirtz y Hugo Ekitiké entraron de cambio a los 60 minutos y terminaron sentenciando la eliminatoria, el francés le regaló el 3-1 al alemán y Wirtz devolvió la cortesía al 90+4 para que el delantero sellara el boleto de Liverpool a la cuarta ronda de la FA Cup.