Liverpool tropezó una vez más en la Premier League

Redacción FOX Deportes

Cuatro empates consecutivos y ocho puntos perdidos en el camino, reflejan la decaída progresiva de Liverpool que fue incapaz de ganar en Anfield a Burnley que descubrió las numerosas dificultades y carencias del vigente campeón de la Premier League.

Ni los arreones ni el dominio constante del cuadro de Arne Slot ni la fortuna ni los penaltis, como el que falló Dominik Szoboszlai, le dieron para ganar a un rival frágil que lleva nueve derrotas y ahora cuatro empates en sus trece partidos recientes y que no gana desde octubre.

Se le terminan los argumentos a Arne Slot, distanciado del brillo del pasado curso, cuando Liverpool era un equipo intratable. Abrumó a su rival desde el principio, con ocasiones que se multiplicaban y que desbarataba Dubravka, como la de Cody Gakpo, a los veinte minutos, de cabeza, o la de Hugo Ekitike, también por alto.

La más clara, sin embargo, fue desde los once metros, a la media hora, por una falta dentro del área de Florentino sobre Cody Gakpo. El penalti lo lanzó el especialista húngaro Dominik Szoboszlai, que estrelló el tiro en el larguero.

Aún así no decayó el Liverpool, que tomó ventaja al borde del descanso en una gran acción individual que comenzó Hugo Ekitike, que llegó hasta la línea de fondo. El balón llegó a Curtis Jones, que encontró a Florian Wirtz y éste no perdonó. El Liverpool se puso por delante.

Fue de Marcus Edwards, que recibió una estupenda asistencia del portugués Florentino y casi sin ángulo, disparó al segundo palo y superó a Alisson. Fue el empate que premió a los visitantes, castigó a Liverpool y alargó las dudas y la incertidumbre sobre el futuro del técnico Arne Slot.