Gilberto Mora, al 100% para jugar el Mundial con México

Enrique Gómez

Aunque solo tiene 17 años y se pasó casi todo el Clausura 2026 lesionado, Gilberto Mora fue convocado por la Selección Mexicana y de hecho, fue el primer jugador en llegar a la concentración.

¿Cómo se ganó el juvenil su llamado? Claramente no por lo hecho este torneo, pero sí por el gran rendimiento que tuvo en 2025, sobre todo en el torneo Apertura, donde anotó tres goles y puso una asistencia en sus 11 partidos. Además, en ese año disputó cinco partidos con la Selección Mexicana mayor y hasta fue parte del equipo que conquistó la Copa Oro, certamen donde vio 225 minutos.

“Sí había opción de operar, pero decidí no operarme, que mi cuerpo se recuperara solo”, dijo el mediocampista ante los medios de comunicación en el Centro de Alto Rendimiento.

Todo México sonríe con el regreso de Gilberto Mora

Pese a su corta edad y sus problemas físicos, Javier Aguirre respetó el lugar de Mora, por lo que el jugador de Tijuana ahora puede decir que no haberse operado de la pubalgia fue la mejor decisión.

“Físicamente me siento muy bien, ya estoy al 100%. Al principio sí estaba un poco triste cuando se dio todo eso de la lesión, pero siempre confié en mí, en Dios y siempre trabajé todos los días para poder estar aquí en selección. La verdad no lo veía lejos, sabía que podía llegar y cada día, motivado para regresar”, aseguró Mora, quien solo vio cinco partidos en el Clausura 2026, tres de ellos en las últimas cuatro fechas.

‘Gil’ cumple 18 años en octubre, por lo que es seguro que disputará la Copa del Mundo siendo un menor de edad y que estará en la mira de los grandes equipos europeos que han comenzado a seguirlo.