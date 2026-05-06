Santiago Giménez, la peor opción para México en este momento

Enrique Gómez

Aceptémoslo, Santiago Giménez es la peor opción del momento para integrar la delantera de México. Decepcionante, pues no en todas las épocas tienes a un atacante jugando en el Milan.

¿Entonces el hijo del ‘Chaco’ Giménez quedará fuera de la Copa del Mundo como en Catar 2022? Esa será decisión de Javier Aguirre y el hecho de haber sido formado además de otros factores le concede un mejor perfil que el de Germán Berterame, sin embargo, en lo que a rendimiento se refiere, el actual jugador del Inter Miami tiene mejor presente, a un mes del Mundial.

¿Quién es el mejor delantero mexicano en el extranjero de acuerdo con el índex de Comparisonator?

1. Julián Quiñones, 238 puntos (sería el 2° en la Liga MX)

2. Raúl Jiménez, 181 puntos (sería el 9° en la Liga MX)

3. Germán Berterame, 161 puntos (sería el 11° en la Liga MX)

4. Santiago Giménez, 102 puntos (sería el 29° en la Liga MX)

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Si Javier Aguirre llamara a tres delanteros, el atacante de 25 años podría no alcanzar una plaza.

Armando González y Guillermo Martínez, elementos de área convocados en la primera lista, están en el lugar 6° y 26° en la Liga MX; es decir, hasta el ‘Memote’ tiene mayor impacto que el jugador del Milan.

Giménez, quien se perdió media temporada en la Serie A tras su lesión en el tobillo el 28 de octubre, regresó a las canchas el 21 de marzo, sin embargo, nunca recuperó la titularidad y está a punto de cumplir un año sin gol en la liga italiana (su doblete el 9 de mayo contra Bologna fue su último registro), o sea, pese a jugar como centro delantero, no tiene un solo gol en liga en la actual campaña.

Jugar en el Milan después de haber brillado con el Feyenoord en Países Bajos, su gran potencial y la enorme popularidad que tiene, incluso a nivel comercial, son factores importantes que juegan en favor de Giménez, pero lo cierto es que su actualidad no le da para ser convocado a la Copa del Mundo 2026.