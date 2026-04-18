Continúa la sequía goleadora de Santi Giménez en la Serie A

Héctor Cantú

La sequía goleadora de Santiago Giménez sigue vigente en la Serie A, luego de que el mexicano sumara un partido más sin poder marcar en la temporada.

Giménez, quien busca un lugar en la lista final de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, vio minutos de nueva cuenta ante el Hellas Verona, en los que podo pudo hacer para aumentar la diferencia en la victoria de su equipo en calidad de visitante.

Luego de la cirugía de tobillo, el exdelantero de Cruz Azul entró de cambio por tercer partido sin poder romper con la maldición goleadora que le persigue en el ciclo futbolístico: Hasta el momento no ha podido anotar un solo gol en la Serie A.

Por parte del Milan, un gol de Adrien Rabiot al minuto 41, marcó la diferencia y le dio los tres puntos al equipo ‘rossoneri’. Incluso,

Santiago entró de cambio al minuto 63 en sustitución de Rafael Leao, minutos en los que no hizo un solo disparo a puerta y tocó, apenas en dos ocasiones, la pelota.

La victoria permite que el Milan recupere la segunda posición en la batalla de la Serie A que sigue liderando su acérrimo rival, el Inter.

En la siguiente jornada, el Milan se enfrentara ante la Juventus en casa con la obligación de ganar para evitar que matemáticamente el Inter no se convierta en campeón de la temporada 2025-2026.