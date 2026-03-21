Milan derrotó a Torino y retomó el camino en la Serie A

Oscar Sandoval

Milan venció 3-2 a Torino y se reenganchó a la pelea por la Serie A, ser campeón no está en sus manos porque Inter podría tomar una distancia de ocho puntos, pero tenía la obligación de ganar para mantener la esperanza de pelear hasta el final y cumplió.

Three goals scored, three points taken ✅



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No fue una victoria fácil para el conjunto ‘Rossonero’ al que le cuesta generar peligro de cara al arco rival a pesar de marcar tres goles, no importa quien sea el delantero porque es el último pase el que le cuesta encontrar al equipo de Massimiliano Allegri.

Strahinja Pavlovic abrió el partido con un golazo a los 37 minutos luego de una primera parte que no tenía dueño, disparó con potencia desde fuera del área y venció a Paleari con ayuda del travesaño.

Giovanni Simeone fue un dolor de cabeza para la defensa rojinegra y lo confirmó al 44 igualando el marcador, no anotó el segundo de los visitantes por una atajada de Mike Maignan con el pie y provocó un penal sobre el final que le dio al juego un final vertiginoso.

Milan puso el partido a su favor con dos goles en dos minutos al inicio de la segunda mitad y el 2-1 lo anotó Adrien Rabiot al 54.

Fofana amplió la ventaja al 56 y el resultado estaba en la bolsa de los locales, sin embargo, Torino merecía más luego de dar un buen partido y el futbol lo premió en la recta final.

Pavlovic derribó a Simeone dentro del área y Nikola Vlasic recortó distancia con un penal avalado por el VAR, vinieron minutos de sufrimiento para los ‘Rossoneri’ que resistieron como pudieron para seguir pensando que el título de la Serie A es posible.