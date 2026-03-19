Confirmado, Santiago Giménez será convocado con el Milan

Enrique Gómez

Sonaron las palabras más esperadas al interior del Milan: “Santiago Giménez será convocado”.

O sea que justo antes de cumplir su quinto mes consecutivo de baja por lesión, el delantero mexicano volverá a las canchas o cuando menos, a la banca y a la espera de recibir una oportunidad para jugar.

Se espera que ‘Santi’ vea sus primeros minutos en este 2026, pues es un delantero perfectamente descansado, que seguramente tiene ánimo de revancha y que resultará todo un revulsivo para el cierre de temporada. Pero, aunque se mantuviera en la banca, ya será todo un acontecimiento, pues estará en su primer partido oficial desde aquel 28 de febrero en el que salió lesionado del tobillo.

“Giménez lo ha hecho bien, será convocado”, así confirmó Massimiliano Allegri el llamado del delantero mexicano de 24 años, quien después de casi cinco meses fuera por lesión, puede volver a jugar.

⚽: El mexicano Santiago Gimenez regresa a una convocatoria del equipo Milán tras cinco meses de ausencia, confirmo el entrenador Massimiliano Allegri. Gimenez no juega desde el pasado 25 de octubre de 2025 en el partido frente al Atalanta, tras ese partido se operó el tobillo… pic.twitter.com/piJoK9Po87 — José Juan Vázquez (@josejuangelmx) March 20, 2026

¿Qué le pasó al delantero mexicano? En el partido de finales de octubre contra el Atalanta (donde fue titular y recibió una tarjeta de amonestación antes de los 10 minutos), el mexicano tuvo un choque cerca del área y aunque se levantó para seguir jugando, ya no pudo continuar y fue retirado del campo.

En un principio, se esperaba que solo fuera un golpe, incluso el técnico lo tenía contemplado para el partido del 2 de noviembre contra la Roma, pero el hematoma no cedió y tras más de un mes con tratamientos conservadores, se optó por operarlo a finales de diciembre; este procedimiento demandó tres meses de baja, mismos que ya se han cumplido en tiempo y forma.

Giménez, titular en ocho de los nueve partidos que jugó, no registra goles en esta Serie A, pero tendrá la oportunidad de estrenarse en el partido del 21 de marzo contra el Torino, club que marcha debajo de la media tabla.