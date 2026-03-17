Oscar Sandoval
El título de la Serie A está al borde de lo imposible para Milan
La derrota contra Lazio alejó a los rojinegros del ‘Scudetto’
Milan iniciará la jornada 30 a ocho puntos de distancia de Inter que depende de sí mismo para ser campeón, la caída ante Lazio complicó sus opciones de conquistar el ‘Scudetto’ y el título parece empezar a tomar tonos ‘Nerazzurri’.
A partir de ahora, cada partido es una “final” para Milan que no solo necesita buenos resultados para creer que puede ser campeón, también necesita su mejor nivel futbolístico para venir de atrás en la clasificación y tiene el tiempo contado, 720 minutos.
La diferencia con Inter es de ocho unidades con nueve jornadas por delante, serán 27 puntos los que disputarán los ‘Rossoneri’ y el margen de error es mínimo porque si las victorias no llegan, sus vecinos podrían conquistar el ‘Scudetto’ antes de tiempo.
El calendario no le beneficia a Milan porque en el horizonte aparecen Napoli, Juventus y Atalanta, tres equipos con la capacidad de pelear de tú a tú por los tres puntos y que podrían definir la Serie A a favor de Inter.
