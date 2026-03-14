Milan cayó ante Lazio y se complicó en la Serie A

Oscar Sandoval

Lazio venció 1-0 a Milan con un gol solitario de Gustav Isaksen y le echó una mano a Inter que se mantiene como líder de la Serie A con ocho puntos de distancia sobre los ‘Rossoneri’, un resultado que podría pasarles factura a final de temporada.

Milan venció a Inter en el derbi, pero la victoria de la jornada pasada de poco valió porque hoy no la hizo buena. Los interistas empataron con Atalanta y le dieron oportunidad de acercarse, pero pasó en falso contra Lazio que necesitó de dos remates al arco para conseguir la victoria.

El equipo rojinegro se adueñó de la posesión y acaparó el esférico, sin embargo, con eso no bastó y ‘Las Águilas’ dieron el primer aviso reventando el travesaño al 24 para adelantarse en la siguiente jugada por medio de Isaksen quien superó a Pervis Estupiñán en la banda para entrar al área y cruzar a Mike Maignan a los 26 minutos.

Milan se lanzó por el empate, pero tiene problemas ofensivos que no le permiten generar opciones de gol, se estrelló una y otra vez con la defensa del conjunto romano que controló a los visitantes y la sensación de frustración era evidente conforme pasaban los minutos y se acercaba el final.

Los ‘Rossoneri’ no pudieron reaccionar y se fueron en blanco luego de desperdiciar una ocasión única para volver a la lucha por la Serie A.