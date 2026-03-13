Inter empató y Milan podría recortar distancias en la Serie A

Oscar Sandoval

Inter no pudo recuperarse a la derrota en el derbi y tropezó ante Atalanta, el empate lo deja a ocho puntos de Milan que deberá vencer a Lazio para recortar distancias y volver a ilusionarse con la Serie A que podría tener un final dramático.

Atalanta sumó su tercer partido consecutivo sin ganar en el futbol italiano y comprometió su presencia en los torneos internacionales la próxima temporada, quedó lejos de Juventus que podría escaparse con el boleto a Europa en la mano si gana esta jornada.

Los interistas saltaron al terreno de juego con obligaciones tras perder ante Milan y luego de unos minutos de estudiar al equipo de Bérgamo tomaron la manija del juego y se pusieron por delante en el marcador al 25 con un disparo de Pío Esposito y la colaboración del portero Marco Carnesecchi.

Los locales dejaron crecer a Atalanta en la segunda mitad y fueron víctimas de sus propios errores, tenían la victoria en la mano a pesar de sufrir ante el agobio de ‘La Dea’ que terminó igualando el duelo a los 82 minutos tras una jugada infantil de Denzel Dumfries.

El defensor neerlandés perdió el balón luego de dejarse caer al sentir la mano de Sulemana en la espalda dentro del área, pero el árbitro dejó seguir la jugada y Krstovic mandó el balón a la redes para sacudir al líder y darle una vida extra a Milan en la Serie A.