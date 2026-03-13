Media temporada después, Santiago Giménz podría jugar con el Milan

Enrique Gómez

Casi cinco meses después y luego de 21 partidos fuera, Santiago Giménez podría ser convocado con el Milan.

Aunque en Italia aseguran es que lo más probable es que el mexicano vea sus primeros minutos del año hasta la próxima semana (sábado 21 de marzo) ante el Torino, el atacante podría recibir su primera convocatoria después de la lesión en el tobillo que se fue agravando hasta necesitar una cirugía.

Estas horas serán clave para que el técnico Massimiliano Allegri decida si lleva al delantero para el partido del domingo contra la Lazio o lo guarda hasta el duelo por la Jornada 30. Y es que, aunque ‘Santi’ entrenó toda la semana junto a sus compañeros, aún hay dudas sobre su fondo físico y futbolístico.

· Último partido de Giménez con el Milan: 28 de octubre

· En ese duelo recibió una amarilla y salió lesionado al 62’

Además, el Milan lo ha hecho excelente sin el delantero mexicano y si no es líder de la Serie A es porque el Inter ha estado implacable. Aun así, en el derbi del pasado fin de semana, el equipo ‘rossonero’ se impuso 1-0 al líder y recortó la diferencia a siete puntos, a falta de 10 jornadas en el campeonato.

· Último gol de ‘Santi’ con su club: 23 de septiembre (Copa Italia)

· Último gol del mexicano en Serie A: 9 de mayo (temporada pasada)

· Última asistencia del jugador de 24 años: 19 de octubre

Tras perderse un total de 19 partidos de liga (o sea, media temporada), Giménez podría ser llamado para el duelo en Roma. Tiene dos días más para demostrarle a su técnico que está listo, a pesar de que el equipo no ha padecido mucho la ausencia del que, a principios de temporada, era el único 9 en la nómina.