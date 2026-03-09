Santiago Gimenez regresó a los entrenamientos con Milan

Oscar Sandoval

El calvario de Santiago Gimenez luego de la lesión en el tobillo derecho terminó este martes al regresar al entrenamiento grupal de Milan que prepara el juego de Serie A del próximo domingo contra Lazio y no sería de extrañar que el mexicano tenga minutos. Look who's back in group training 🤩 pic.twitter.com/gfmnaBiRD3 — AC Milan (@acmilan) March 10, 2026

Milan presumió a través de las redes sociales la vuelta de Gimenez a la práctica con sus compañeros después de pasar la última semana trabajando por separado en el aspecto físico y futbolístico, confirmó que la lesión quedó atrás y comenzó de cero su puesta a punto.

La Gazzetta dello Sport señala que Massimiliano Allegri “podría cambiar las cosas tácticamente” con un delantero que sabe jugar en equipo y que a pesar de no marcar goles, tuvo un buen rendimiento colectivo en la primera parte de la campaña.

La publicación señala que no sería de extrañar que Gimenez tenga actividad contra Lazio para empezar a tomar ritmo, ya que su vuelta es “una noticia realmente importante para todo el ataque” del conjunto ‘Rossoneri’ “en la carrera por el ‘Scudetto’.