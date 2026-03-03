¿Vuelve contra el Inter? Santiago Giménez, dado de alta y listo para entrenar

Enrique Gómez

A poco más de cuatro meses de su último partido con el Milan, al fin se puede decir que el regreso de Santiago Giménez está cerca. De hecho, al fin ha retomado los entrenamientos junto a sus compañeros.

¿O sea que estará en el Derby della Madonnina el próximo fin de semana? Ese partido será trascendental para definir al campeón de Italia y sin duda que el equipo ‘rossonero’ querrá disponer de todos sus jugadores para evitar que el Inter escape definitivamente, pero podría ser prematuro para el mexicano.

El técnico Massimiliano Allegri decidirá qué hacer con Giménez dependiendo el rendimiento que vea en los entrenamientos en el aspecto físico y futbolístico, sin embargo, al estar disponible para hacer la práctica completa y al parejo, se entiende que el atacante está 100% recuperado para ver actividad.

“Gimenez ha completado la fase preatlética; si todo va bien, podrá empezar a entrenar con el equipo esta semana”, fue lo último que dijo el entrenador respecto al delantero de 24 años, quien al parecer todavía tiene créditos pese a que antes de su lesión no había hecho gol en los nueve partidos que vio de la Serie A esta temporada, la segunda para él desde que llegó al club en enero del año pasado.

Los partidos que separan a Inter del título de la Serie A

¿Hace cuánto que no juega ‘Santi’ Giménez y qué le pasó?

El 28 de octubre (hace poco más de cuatro meses) fue el último partido del seleccionado mexicano nacido en Argentina, quien salió de cambio a los 62 minutos por un golpe en el tobillo. Se esperaba que se tratara solo de un hematoma e incluso el técnico lo tenía considerado para la próxima jornada, sin embargo, las medidas conservadoras no funcionar, el dolor no cedió y a finales de diciembre se optó por hacerle una cirugía en Ámsterdam.

Ahora sí, los tiempos de recuperación fueron claros: un par de meses de baja más.

Giménez completó el proceso de sanación, realizó los trabajos por separado que se le permitían por su lesión y esta semana tuvo la autorización de volver a los entrenamientos junto a sus compañeros.

Fue una baja inesperadamente larga, pero el atacante está listo para ayudar al Milan a pelearle el título al Inter (aunque haya 10 puntos de distancia entre ambos) y a elevar su nivel para llegar en buen momento a la convocatoria de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo del 2026.