Milan ganó de último minuto y todavía respira en la Serie A

Oscar Sandoval

Milan derrotó 2-0 a Cremonese con dos goles sobre el final del partido que lo mantienen con vida en la lucha por el título, la diferencia con Inter es de 10 puntos y el derbi de la próxima semana podría ser decisivo en la carrera por el 'Scudetto' de la Serie A.

Persistence pays off! 👊



Brought to you by @Bitpanda_global pic.twitter.com/ofNVgn0G9t — AC Milan (@acmilan) March 1, 2026

Milan salió al terreno de juego con la obligación de ganar luego de la victoria de Inter ante Genoa y las 13 unidades de diferencia entre ambos, un tropiezo lo condenaba y la presión por conseguir los tres puntos causó efecto por tramos largos del compromiso.

Milan dominó el partido en la primera mitad con Luka Modric moviendo los hilos y con Fofana como enlace con el ataque, el francés dejó a Christian Pulisic solo contra el portero quien le ganó la partida al estadounidense y antes del descanso sacó un zapatazo que Aurero atajó con la costura de los guantes.

Cremonese vivió sus mejores momentos después del descanso y resistió hasta los 89 minutos, pero terminó cayendo ante el conjunto ‘Rossoneri’ que rescató los tres puntos con un cabezazo de Strahinja Pavlovic sobre la hora.

Rafa Leao liquidó el partido al 90+4 y selló la victoria de Milan que se jugará la temporada el próximo fin de semana ante el líder que llegará a la cita con ocho triunfos en fila.