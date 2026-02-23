Inter sigue avanzando al título de la Serie A

Oscar Sandoval

Inter derrotó 2-0 a Genoa y sigue siendo el mejor equipo de la Serie A en lo que va de campeonato, consiguió su octava victoria en fila para quedar a 13 puntos de Milan y seguir avanzando rumbo al título 21 del ‘Calcio’ en su historia.

No hay nadie que pueda frenar a Inter en el futbol italiano, tomó ritmo y en ocho partidos ha sumado 24 puntos que lo mantienen firme en lo más alto de la primera división italiana con un futbol práctico y efectivo del que también fue víctima el conjunto genovés.

Un golazo de Federico Dimarco a los 31 minutos rompió el ‘Catenaccio’ de los visitantes que seguirán peleando hasta el final por alejarse de la zona de descenso.

Inter dominó y tomó el control del partido para dar el golpe final al 70 por la vía penal tras una mano en el área que Hakan Çalhanoglu cambió por el 2-0 luego de engañar a Justin Bijlow.

Inter podría dar el golpe decisivo a la Serie A en la próxima jornada cuando enfrente a Milan, ya que un triunfo en el derbi podría dejarlo a una distancia en el papel inalcanzable.