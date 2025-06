Massimiliano Allegri debe revivir a Milan en una temporada de cambios

Oscar Sandoval

Milan iniciará un nuevo proyecto con un viejo conocido, Massimiliano Allegri vuelve a la que fue su casa entre 2010 y 2014 para despertar al ‘Gigante Dormido’, el equipo quedó fuera de competencias internacionales y ese será el objetivo, pero el técnico debe aprovechar los diferentes cambios de ciclo para colocar a los ‘Rossoneri’ en los primeros lugares. Let’s give a warm welcome to our new Head Coach, Massimiliano Allegri! 👏#SempreMilan — AC Milan (@acmilan) May 30, 2025

Allegri consiguió el ‘Scudetto’ en su primera etapa al frente del conjunto lombardo y sabe que tiene que estar a la altura del club, el fracaso de la campaña pasada afectará la nueva era del técnico quien tendrá a su favor que competirá en la Serie A, Coppa Italia y Supercopa de Italia.

El estratega será parte de una revolución en la dirección técnica de varios clubes exitosos en los últimos años y que por diferentes motivos cambiarán de ciclo. Roma, Atalanta, Fiorentina e Inter tendrán que adaptarse a una nueva idea y al igual que los rojinegros empezarán de cero.

Allegri tiene que cambiarle la cara a Milan que viene de una temporada para el olvido, si alguien es capaz de recuperar la grandeza del club es el italiano quien tendrá como principal objetivo clasificar a Europa, mientras mejor sea el torneo, mayor será la satisfacción a final de temporada.