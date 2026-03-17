Ya es hora, Santiago Giménez volverá a la convocatoria con el Milan

Enrique Gómez

Han llevado con mucha calma la recuperación de Santiago Giménez, pero parece que al fin volverá a ser contemplado por el Milan. El mexicano debería aparecer en la próxima convocatoria por la Serie A.

A casi cinco meses de su último partido, el delantero volvería a ser citado para un encuentro oficial.

De acuerdo con la prensa italiana, el técnico Massimiliano Allegri incluirá a Giménez en la convocatoria para el duelo del 21 de marzo contra el Torino, toda vez que ya realizó una semana completa de entrenamientos al parejo de sus compañeros, luego de lo que fue su golpe (que después se convirtió en lesión, posteriormente en cirugía y por último en recuperación) en el tobillo.

Feliz de volver con el equipo! Ci vediamo presto in campo ❤️🖤 pic.twitter.com/vzTlyP0n1K — Santiago Gimenez (@Santgimenez_) March 10, 2026

Se desconoce si el atacante de 24 años podrá ver sus primeros minutos de juego después de los 62’ que vio el 28 de octubre en el empate 1-1 contra el Atalanta, cuando salió de la cancha lastimado.

‘Santi’ disputó los primeros nueve partido de la temporada en la Serie A (ocho de ellos como titular), pues a principios de campaña era el único nueve de área que tenía el plantel, sin embargo, nunca pudo hacer gol. En esta larga ausencia del mexicano, el Milan lo ha hecho bastante bien el campeonato local y marcha en segundo lugar con 60 puntos, ocho menos que el Inter, al cual venció la jornada antepasada.

Aun así, se espera que Giménez sea todo un refuerzo en este cierre de temporada y que se reestrene este fin de semana.