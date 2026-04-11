Segunda derrota consecutiva de Milan en la Serie A

Oscar Sandoval

Milan perdió 3-0 contra Udinese y sumó su segunda derrota en fila en la Serie A de la que se despidió, la jornada pasada cedió el segundo lugar de la tabla y ahora Napoli puede despegarse. El ‘Scudetto’ quedó atrás y deberá defender su lugar en la próxima Champions League.

El sueño de ser campeón terminó para Milan que está a nueve puntos de distancia de Inter, podrían ser 12 si el líder vence a Como cuando faltan seis jornadas y deberá marcarse como objetivo quedar entre los primeros cuatro de la tabla para tener premio a final de temporada.

Todo le salió mal a los ‘Rossoneri’ que encajaron el 1-0 con un autogol de Davide Bartesaghi a los 27 minutos y todavía no se recuperaban del golpe cuando Jurgen Ekkelenkamp aumentó la distancias al 37.

El partido se le vino encima a Milan en la segunda mitad, no pudo sacarse la losa de los dos goles de desventaja y Udinese rubricó la obra para ganar en San Siro por primera vez desde 2023 al 71 con un disparo de Arthur Atta que terminó con las opciones de título de Milan.