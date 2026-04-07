¿Antonio Conte a Italia? Napoli estaría dispuesto a liberarlo

EFE

El presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, aseguró que si Antonio Conte le pidiera abandonar el club para hacerse cargo de la selección italiana le diría que sí.

El desastre italiano provocó la dimisión de Gennaro Gattuso como seleccionador, así como el del presidente de la Federación Italiana de Futbol, Gabriel Gravina, y el de Gianluigi Buffon como jefe de delegación. El nombre de Antonio Conte es uno de los que más suena para ponerse al frente de la 'Azzurra', aunque tiene un año más de contrato con el Nápoles.

"Si Antonio me lo pidiera, creo que le diría sí; pero como es muy inteligente, mientras no exista un interlocutor serio, y hasta ahora no los ha habido, creo que desistiría de imaginarse al frente de algo completamente desorganizado", dijo en una entrevista Calcionapoli24.it desde Los Ángeles (Estados Unidos).

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Conte ya asumió el cargo de seleccionador de Italia en septiembre de 2014, tras el Mundial de Brasil. Dejó el puesto tras caer en los cuartos de final de la Eurocopa de 2016, cerrando un ciclo de dos años al frente.

El técnico italiano también comentó el rumor tras el duelo ante el Milan, aunque recalcó que aún le queda un año por delante: "Ya he estado en la selección y conozco el ambiente. Me halaga, porque es algo bonito representar a tu país. Me queda un año más de contrato y a finales de año me reuniré con el presidente".

En 2023, Luciano Spalletti dejó al Napoli tras convertirse en campeón del 'Scudetto' pese a tener un año más de contrato. Le pidió un año sabático a De Laurentiis, que aceptó. Sin embargo, que ocupara el cargo de seleccionador apenas unos meses después provocó una guerra abierta entre el club y la federación italiana, pues De Laurentiis pidió una compensación económica por ese año de contrato.