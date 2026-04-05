Era inevitable: Gennaro Gattuso está fuera tras el fracaso de Italia

Redacción FOX Deportes

Gennaro Gattuso presentó su renuncia como seleccionador de Italia tras no clasificar a la 'Azzurra' para el Mundial 2026.

Previo a la dimisión de 'Rino', el presidente de la Federación, Gabriele Gravina, y el jefe de delegación, Gianluigi Buffon también se marcharon.

"Con el dolor en el corazón, al no haber alcanzado el objetivo que nos habíamos fijado, considero concluida mi experiencia en el banquillo de la selección", comunicó Gattuso vía la Federación Italiana de Futbol (FIGC).

"La camiseta 'azzurra' es el bien más preciado que existe en el futbol. Por ello, es justo facilitar desde ahora las futuras evaluaciones técnicas", agregó el estratega calabrés, quien llegó al equipo apenas en junio de 2025.

Italia, 16 años (y contando) siendo una vergüenza mundial ¿Cómo fue la última participación de la 'Azzurra' en una Copa del Mundo?

"Ha sido un honor poder dirigir a la Selección y hacerlo, además, con un grupo de muchachos que han mostrado compromiso y apego a la camiseta. Pero el agradecimiento más grande es para los aficionados, para todos los italianos que en estos meses nunca dejaron de brindar su amor y apoyo a la Selección. Siempre con el azul en el corazón", subrayó.

'Rino' agradeció a la federación la "confianza y el apoyo" tras disolver de mutuo acuerdo con la FIGC. El campeón del Mundo en Alemania 2006 se despide de la 'Azzurra' con un registro de seis victorias y dos derrotas en ocho partidos.

El contrato de Gattuso era válido hasta el 30 de junio, pero tras la derrota en el repechaje contra Bosnia y Herzegovina, el entrenaodor puso fin a su etapa con Italia, que, por tecer Mundial consecutuvo, no asistirá a la justa.