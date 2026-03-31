Italia, 16 años (y contando) siendo una vergüenza mundial

Enrique Gómez

Si no recuerdas cuándo fue la última vez que Italia estuvo en un Mundial se debe a dos razones principalmente: fue hace mucho tiempo y su participación no resultó nada memorable.

Y ese recuerdo de la ‘Azurra’ eliminada en Natal durante la fase de grupos es (y seguirá siendo) el último que se tiene de la selección tetracampeona del mundo en el gran escenario del futbol, pues este día concretó su eliminación en el repechaje. Es decir, no estará en Norteamérica 2026.

¿Cómo fue la última vez que Italia jugó una Copa del Mundo de la FIFA?

· Sucedió en Brasil 2014

· El equipo de Cesare Prandelli se clasificó desde el Grupo B de la UEFA

· Quedó sorteado junto a Uruguay, Inglaterra y Costa Rica en el Grupo D

· Solo venció a Inglaterra; perdió los otros dos partidos

· Anotó dos goles (ambos contra Inglaterra) gracias a Balotelli y Marchisio

· Finalizó tercero de grupo y quedó eliminada

¿Y el Mundial anterior a ese? La actuación de la Azzurra fue aún más decepcionante, pues quedó última del Grupo F que compartió con Paraguay Eslovaquia y Nueva Zelanda; no ganó ningún partido.

De hecho, la última vez que Italia superó la primera ronda de un Mundial fue en 2006, cuando ganó su cuarto título. Es decir, una persona que nació en ese año ya es mayor de edad en estos momentos. Y, suponiendo, que para la Copa del Mundo del 2030, Italia logra clasificar, habrían pasado 16 años de su última participación y 24 desde la última vez que no fue una vergüenza en el torneo.

La última vez que Italia jugó un Mundial, Lionel Messi aún estaba en el Barcelona y Cristiano Ronaldo en el Real Madrid; cracks como Ronaldinho o Francesco Totti todavía no se retiraban, mientras que Pelé y Maradona, seguían vivos. Era un mundo diferente, donde la gente apenas se acostumbraba al Iphone 6.