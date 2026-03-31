Uno, due, tre: Italia se queda fuera del Mundial por tercera vez al hilo

Karla Villegas Gama

Italia volvió a fallar y se perderá la Copa del Mundo tras caer en la tanda de penales con Bosnia y Herzegovina, que regresará al torneo desde su participación en Brasil 2014.

La ‘Nazionale’ tuvo que remar contra corriente desde el minuto 42, cuando Alessandro Bastoni se fue expulsado.

El arranque de los italianos parecía prometedor con un gol al minuto 15 de Moise Kean, tras un error garrafal del arquero.

MOISE KEAN GIVES ITALY THE LEAD OVER BOSNIA AND HERZEGOVINA! 🇮🇹 pic.twitter.com/isVmndd3jO — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 31, 2026

Los ‘Zmajevi’ intentaron igualar los cartones, pero la defensa ‘Azzurra’ estaba bien posicionada. Sin embargo, al 41 los visitantes no pudieron mantener el control del esférico y los de casa no desaprovecharon.

Amar Memić emprendió la carrera y cuando se enfilaba a encarar a Gianluigi Donnarumma apareció Bastoni para derribarlo y llevarse la roja directa.

A partir de ese momento todo fue en contra para los italianos, una y otra vez fueron superados, hasta que Haris Tabaković logró el empate al 79’.

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Bosnia y Herzegovina no aprovechó la superioridad numérica y el partido se fue a los tiempos extra.

En la siguiente media hora, Italia hizo gala de su catenaccio, con una línea de cinco bien definida que apagó todos los intentos del rival.

No hubo tiempo para más y los penales definirían al ganador. Bosnia cobró primero y Benjamin Tahirović no falló; tampoco lo hicieron Haris Tabaković, Kerim Alajbegović y Esmir Bajraktarević.

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BOSNIA AND HERZEGOVINA CONVERTS THE FIRST PENALTY 👏 pic.twitter.com/m9Z7znWhMM — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 31, 2026

Del otro lado, la catástrofe. Pio Esposito voló su cobro. Sandro Tonali recompuso el camino con un disparo cruzado. Bryan Cristante no pudo y estrelló el esférico en el larguero.

Un 4-1 contundente en los penales condenó a una Italia. La 'Nazionale' tendrá que esperar cuatro años más para volver a intentar lo que parece imposible desde hace 12 años.