Sí, aquí se juega el Bosnia vs Italia y hay polémica

Karla Villegas Gama

Bosnia y Herzegovina recibirá a Italia este 31 de marzo en la final del repechaje europeo rumbo al Mundial, pero el foco no está solo en el partido.

El Estadio Bilino Polje, sede del encuentro, ha generado polémica por sus condiciones y por una sanción reciente. Aunque tiene capacidad para 14 mil aficionados, solo podrá recibir a 9 mil debido a que la UEFA le castigó por comportamientos racistas de su afición.

Un estadio lejos de la élite Copyright: Reuters

El Bilino Polje dista mucho de los estándares del futbol europeo actual, a pesar de ser un estadio categoría 3.

No cuenta con tecnología de detección automática de gol, el césped no está en las mejores condiciones y las tribunas están prácticamente encima del campo.

Los vestidores también han llamado la atención: bancas sin acolchado, sin lockers, pizarras deterioradas y espacios reducidos. Incluso la mesa de masaje y la tina de crioterapia han sido señaladas por su precariedad.

Aun así, Gennaro Gattuso no quiso entrar en la polémica y fue directo:

“Es una excusa. Si el campo está mal, es malo para ambos equipos. Si nos ponemos a pensar en el campo, en las gradas... no, eso es una tontería”.

¿Por qué se juega aquí? Copyright: Reuters

La sede no se eligió por ranking ni por rendimiento deportivo. En noviembre de 2025, un sorteo definió los cruces, las localías y los estadios del repechaje, dejando fuera cualquier criterio basado en resultados o posiciones en FIFA y UEFA.

Además, el Bilino Polje no es un estadio cualquiera para Bosnia, es su casa desde 1995 y también su fortaleza.

El ‘Fortín de Zenica’ Copyright: Reuters

Desde 1995, Bosnia y Herzegovina ha disputado 73 partidos en este estadio (61 oficiales y 12 amistosos).

En duelos oficiales, el balance es claro: 33 victorias, 10 empates y 18 derrotas.

Italia ya sabe lo que es jugar ahí. En 2019 ganó 0-3 en la clasificación a la Euro y en 2020 repitió con un 0-2 en la Nations League.

Hay un nombre que pesa en ese escenario: Edin Dzeko. El delantero suma 31 goles en 25 partidos en el Bilino Polje, más que cualquier otro jugador.

De la convocatoria actual de Bosnia, también han marcado ahí Ermedin Demirović (3), Amar Dedić, Esmir Bajraktarević y Haris Tabaković.

Por parte de Italia, los goles en ese estadio han sido de Andrea Belotti (2), Francesco Acerbi, Lorenzo Insigne y Domenico Berardi, aunque ninguno forma parte de la lista actual de Gattuso.

Con un estadio limitado, sancionado y lejos del estándar europeo, Bosnia apostará a su fortín.

Italia, en cambio, tendrá que imponer su jerarquía en un escenario incómodo… donde el entorno también juega.