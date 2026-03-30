Karla Villegas Gama
¿Italia romperá el maleficio o volverá el fantasma de quedarse sin Mundial?
Italia vuelve al repechaje con la presión de no fallar otra vez.
Después de dos ausencias consecutivas en el Mundial, Italia vuelve a jugarse la vida: el duelo ante Bosnia y Herzegovina definirá si la ‘Nazionale’ regresa al escenario más grande… o si prolonga una de las etapas más oscuras de su historia.
El camino es claro, pero no sencillo. Italia enfrentará a Bosnia en la final del Camino A del repechaje rumbo a 2026, con un solo objetivo: ganar.
La ‘Azzurra’ llega con confianza tras vencer a Irlanda del Norte en Bérgamo. Bosnia, en cambio, avanzó con dramatismo puro: un gol agónico de Edin Dzeko forzó el alargue ante Gales y luego sellaron su pase en penales.
En el papel, Italia es favorita: cuatro victorias, un empate y solo una derrota, registrada en un amistoso en 1996. Además, cuentan con talento en las mejores ligas del mundo. Sandro Tonali lidera a una nueva generación que busca cambiar la narrativa, acompañado por hombres como Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Giacomo Raspadori y Mateo Retegui.
Pero del otro lado hay un factor imposible de ignorar.
Dzeko, a sus 40 años, sigue siendo el alma de Bosnia. Es su goleador histórico (73 tantos) y el jugador con más partidos en la historia del equipo (147). Y en partidos como este, la experiencia pesa.
👋 𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑛𝑜#BosniaItalia#Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/gxFjtKYoZW— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) March 30, 2026
Bosnia llega como el underdog: menos figuras, menos reflectores, pero con un equipo que juega sin miedo y con un fuerte sentido colectivo. Una mezcla peligrosa cuando el rival tiene todo que perder.
Italia no solo juega contra los ‘Zmajevi’. Juega contra su pasado, contra las dudas… y contra el fantasma de quedarse fuera otra vez.
No hay margen de error. Y en este tipo de partidos, eso suele ser lo más peligroso.
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