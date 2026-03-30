¿Italia romperá el maleficio o volverá el fantasma de quedarse sin Mundial?

Karla Villegas Gama

Después de dos ausencias consecutivas en el Mundial, Italia vuelve a jugarse la vida: el duelo ante Bosnia y Herzegovina definirá si la ‘Nazionale’ regresa al escenario más grande… o si prolonga una de las etapas más oscuras de su historia.

El camino es claro, pero no sencillo. Italia enfrentará a Bosnia en la final del Camino A del repechaje rumbo a 2026, con un solo objetivo: ganar.

La ‘Azzurra’ llega con confianza tras vencer a Irlanda del Norte en Bérgamo. Bosnia, en cambio, avanzó con dramatismo puro: un gol agónico de Edin Dzeko forzó el alargue ante Gales y luego sellaron su pase en penales.

Italia y las siete selecciones UEFA que están a 90 minutos de clasificar al Mundial 2026

En el papel, Italia es favorita: cuatro victorias, un empate y solo una derrota, registrada en un amistoso en 1996. Además, cuentan con talento en las mejores ligas del mundo. Sandro Tonali lidera a una nueva generación que busca cambiar la narrativa, acompañado por hombres como Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Giacomo Raspadori y Mateo Retegui.

Pero del otro lado hay un factor imposible de ignorar.

Dzeko, a sus 40 años, sigue siendo el alma de Bosnia. Es su goleador histórico (73 tantos) y el jugador con más partidos en la historia del equipo (147). Y en partidos como este, la experiencia pesa.

Bosnia llega como el underdog: menos figuras, menos reflectores, pero con un equipo que juega sin miedo y con un fuerte sentido colectivo. Una mezcla peligrosa cuando el rival tiene todo que perder.

Italia no solo juega contra los ‘Zmajevi’. Juega contra su pasado, contra las dudas… y contra el fantasma de quedarse fuera otra vez.

No hay margen de error. Y en este tipo de partidos, eso suele ser lo más peligroso.