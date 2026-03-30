Edin Dzeko busca su ‘Last Dance’ con Bosnia en el Mundial 2026

Oscar Sandoval

Edin Dzeko es el futbolista más importante en la historia de la Selección de Bosnia, encabeza la tabla de más partidos internacionales y es el máximo goleador. Participó en el Mundial 2014 y quiere clasificar a los ‘Dragones’ por segunda ocasión a la Copa del Mundo.

Han pasado 12 años desde que Bosnia debutó en la justa mundialista como nación independiente, ahí estaba Dzeko quien anotó en el torneo en el duelo de la tercera jornada de la fase de grupos ante Irán y que ahora a los 40 años intentará vestirse de héroe ante Italia.

El delantero podría dar un paso a la inmortalidad al convertirse en el único futbolista bosnio en participar en dos mundiales y cerraría con broche de oro su etapa en la selección en donde hasta el momento registra 147 partidos internacionales y 73 goles.

Dzeko que buscará su ‘Last Dance’ con Bosnia en el Mundial 2026, intentará conseguir una clasificación histórica ante Italia que tiene los mismos 12 años esperando por un lugar la Copa del Mundo.