Italia da el primer paso para regresar al Mundial

Karla Villegas Gama

Italia mantiene vivo el sueño de regresar a la Copa del Mundo, tras superar 2-0 a Irlanda del Norte y asegurar su boleto a la final del repechaje en donde se verá las caras con el ganador del duelo entre Gales y Bosnia y Herzegovina.

La ‘Azzurra’ estuvo lejos de mostrar un futbol vistoso y ordenado, pero la falta de exigencia del rival le permitió imponerse en todas las líneas.

El primer tiempo tuvo pocas emociones, los italianos metieron centros sin cesar, esperando que Moise Kean y Mateo Retegui encontraran el esférico entre un mar de defensores norirlandeses.

SANDRO TONALI GIVES ITALY THE LEAD AND NEW BALANCE ARENA IN BERGAMO ERUPTS 🇮🇹 pic.twitter.com/es3AkNDUVl — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 26, 2026

En el complemento un disparo de larga distancia de Sandro Tonali bastó para superar a Pierce Charles y poner el 1-0 ante el júbilo del Stadio di Bergamo.

El ‘Green and White Army’ mantuvo la calma e intentó igualar el marcador, pero la zaga italiana se mantuvo estoica y cortó todos los avances del rival.

La ‘Azzurra’ buscaba con insistencia un tanto más que le diera calma, pero la falta de contundencia y las pérdidas de balón impidieron su cometido.

Fue hasta el 80’ que Kean bajó un centro de Tonali, recortó y disparó solo frente a Charles para sellar el triunfo.