Gennaro Gattuso le pidió a Italia jugar con "orgullo" y con "garra" ante Bosnia

Redacción FOX Deportes

Gennaro Gattuso tiró de orgullo para motivar a los jugadores de Italia para el duelo ante Bosnia y Herzegovina que vale el billete al Mundial 2026, recordando que en ocasiones la 'Squadra Azzurra' ha conseguido grandes objetivos sin ser la mejor.

Italia se juega este martes, en la ciudad bosnia de Zenica la vuelta al Mundial tras 12 años de ausencia. Los fracasos en las dos últimas repescas aún retumban en el vestuario, pero la victoria en la semifinal arroja algo de confianza.

"Creo que lo más importante es que, en nuestra historia futbolística, desde que existe la selección, muchas veces nos hemos proclamado campeones sin ser los más fuertes. Pero con gran patriotismo, con gran orgullo, con gran garra competitiva y con gran sufrimiento hemos alcanzado objetivos importantes en nuestra historia. No nos puede faltar esto", dijo en rueda de prensa.

Gattuso, que llegó en junio de 2025 y debutó en el banquillo 'azzurro' en septiembre de 2025, valoró la mejora del grupo.

"Pero la verdad es que hace siete meses no éramos así, sufríamos ante los rivales, llegaban fácilmente a la portería, y creo que en este aspecto hemos mejorado. Son pequeños detalles los que han hecho que el equipo brille menos, pero prefiero que el equipo se sienta cómodo en el campo y sufra menos ante los rivales. Menos bonitos, pero más eficaces", explicó.