Francesco Pío Esposito, la esperanza de Italia en el playoff

Oscar Sandoval

Italia enfrenta uno de los partidos más importantes de su historia en los últimos 16 años, se juega parte de la reputación en el playoff porque no puede perderse la Copa del Mundo por tercera ocasión consecutiva, necesita goles para superar a Irlanda del Norte y la apuesta de Gennaro Gattuso podría ser Francesco Pío Esposito.

La Selección Italiana falló en sus últimos dos intentos de llegar al Mundial por la vía de la repesca y necesita revertir la situación para volver al torneo después de 16 años de ausencia. Algunas generaciones estuvieron marcadas por el fracaso, pero la nueva busca terminar con la ‘Maldición’.

Esposito tenía cinco años en 2010 cuando ‘La Nazionale’ participó por última ocasión en la justa mundialista y creció viendo a los mejores futbolistas del mundo por la televisión, pero su momento llegó y con base a goles podría abrirse camino en el XI inicial de Gattuso.

El delantero de 20 años que marcó con Inter en los últimos dos partidos de la Serie A, tiene un mejor presente que Moise Kean quien acumula 157 minutos de sequía, podría acompañar a Mateo Retegui y conformar un ataque de garantías que acerque a Italia a la Copa del Mundo.