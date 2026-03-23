Federico Chiesa baja de Italia para el playoff del Mundial 2026

Oscar Sandoval

La Selección Italiana inició la preparación para el playoff del Mundial 2026, los integrantes de la convocatoria llegaron a la concentración y después de unas horas se anunció la baja de Federico Chiesa, además, hay dudas con el estado físico de otros tres futbolistas.

Nicolò Cambiaghi has been called up to the #Azzurri squad, replacing the injured Federico Chiesa ℹ️#VivoAzzurro pic.twitter.com/HfWK2Ufsdg — Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) March 23, 2026

La Copa del Mundo sigue al alcance de Italia, pero no tiene margen de error y debe vencer a Irlanda del Norte para pelear por el boleto a la justa mundialista con el ganador de Gales y Bosnia, necesita a los jugadores en el mejor estado de forma y Gennaro Gattuso confirmó que Chiesa “no estaba al 100%”.

El futbolista abandonó la concentración y regresó a Liverpool, su lugar será ocupado por Nicoló Cambiaghi de Bologna, sin embargo, las alarmas siguen encendidas, ya que Gattuso está pendiente de la evolución de Alessandro Bastoni, Gianluca Scamacca y Riccardo Calafiori.

Los tres futbolistas trabajaron por separado y el técnico evaluará su estado día a día, las sensaciones son positivas y se espera que puedan estar disponibles para el duelo del próximo jueves en Bérgamo.