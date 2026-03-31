Publicación: martes 31 de marzo de 2026

Redacción FOX Deportes

La expulsión que condenó a Italia

Alessandro Bastoni se marchó del terreno de juego al minuto 42.

Italia aspiraba a regresar a la Copa del Mundo después de 12 años. La asignatura comenzó de gran forma, con un tanto de Moise Kean al minuto 15, pero antes del descanso, todo se complicó

Gianluigi Donnarumma sacó largo desde su arco, pero la ‘Nazionale’ no pudo mantener la posesión y, en cambio, Bosnia y Herzegovina armó el contragolpe.

Amar Memić se perfiló solo hacia el arco, pero Alessandro Bastoni se barrió temerariamente y derribó al lateral.

El árbitro no dudó ni un segundo y le mostró la tarjeta roja a italiano al minuto 42.

