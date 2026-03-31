Redacción FOX Deportes
La expulsión que condenó a Italia
Alessandro Bastoni se marchó del terreno de juego al minuto 42.
Italia aspiraba a regresar a la Copa del Mundo después de 12 años. La asignatura comenzó de gran forma, con un tanto de Moise Kean al minuto 15, pero antes del descanso, todo se complicó
Gianluigi Donnarumma sacó largo desde su arco, pero la ‘Nazionale’ no pudo mantener la posesión y, en cambio, Bosnia y Herzegovina armó el contragolpe.
Amar Memić se perfiló solo hacia el arco, pero Alessandro Bastoni se barrió temerariamente y derribó al lateral.
El árbitro no dudó ni un segundo y le mostró la tarjeta roja a italiano al minuto 42.
Another look at Bastoni's red card that puts Italy down a man with just over 45 minutes to play 🇮🇹👀
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT