Johan Vásquez podría ocupar el lugar de Alessandro Bastoni en el Inter

Oscar Sandoval

La defensa de Inter podría tener una renovación para la próxima temporada luego del interés de Barcelona en Alessandro Bastoni, el italiano daría por terminado su ciclo en el ‘Calcio’ y la directiva tendría que buscar un sustituto de garantías encontrando un perfil ideal en Johan Vásquez.

Some memories to save 💾🔙 pic.twitter.com/vXMYXj8gHq — Inter ⭐⭐ (@Inter) March 28, 2026

Johan Vásquez llegó a Italia como un desconocido y tras cinco temporadas se ha ganado un nombre y un reconocimiento, es el capitán de Genoa y uno de los mejores defensores del futbol italiano, pero el club es consciente de que podría recibir el próximo verano alguna oferta por el mexicano.

Inter acudiría al mercado para buscar el reemplazo de Bastoni quien agrada en Barcelona y sin ir más lejos podría mover ficha por Vásquez. Los parámetros de Comparisonator respaldan al ‘Azteca’ que está dentro de los mejores en su posición en la Serie A.

Some memories to save 💾🔙 pic.twitter.com/vXMYXj8gHq — Inter ⭐⭐ (@Inter) March 28, 2026

El mexicano y el italiano comparten perfil, ya que ambos son zurdos y la IA confirma que el ex de Pumas podría convertirse en el jefe de la zaga interista superando al ‘95’ en balones recuperados con 10.83 por partido contra 9.83.

Vásquez cuenta con un mayor porcentaje de intercepciones con 4.77 ante 3.78 de Bastoni que también va por debajo en duelos aéreos ganados registrando 2.35 por 2.53. Estadísticas que colocan a la 'Muralla' como una buena oportunidad de mercado para Inter.