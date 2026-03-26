¡Al Barcelona no! Atlético de Madrid se niega a perder a Julián Álvarez

Héctor Cantú

El Atlético de Madrid está dispuesto a hacer una gran oferta de renovación a su delantero, Julián Álvarez, luego de que fuera vinculado al Barcelona de cara a la próxima temporada.

El delantero argentino se convirtió en un objeto del deseo del equipo catalán ante la inminente partida de Robert Lewndowski al finalizar el presente ciclo.

Por esta razón el club rojiblanco intentará mantenerle en la plantilla, incluso si Diego Simeone llega a salir como se ha especulado de manera reciente.

El diario Marca asegura que el Atlético de Madrid, planea hacerle una oferta tentadora, la cual ronda los 10 millones de euros salariales para el campeón del mundo que se convertiría junto al arquero Jan Oblak, en los mejor pagados de la entidad.

Este aumento no tendría incidencia en la temporalidad de su contrato, el cual tiene vigencia hasta el 2030 por lo que, si hay un equipo que quiera hacerse de sus servicios antes de esa fecha, deberá pagar la elevada cuota de traspaso.

La noticia llega a unos días de que Barcelona y Atlético de Madrid se enfrenten en tres partidos clave de la temporada: el duelo de liga, que podría condicionar el liderato del Barcelona si los de Hansi Flick no suman unidades y la eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Champions League.

En la presente temporada, Julián Álvarez suma 17 goles y 9 asistencias en los 44 partidos que ha disputado.