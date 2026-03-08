Genoa complicó el futuro de la Roma en la Serie A

Redacción FOX Deportes

Genoa de Daniele De Rossi, leyenda y ex entrenador del Roma, complicó de sobremanera la presencia de su ex equipo en la Champions League con un 2-1 que reabre por completo la pelea por la cuarta plaza y que, además, permite a los suyos afrontar con tranquilidad el tramo final de temporada con 6 puntos de margen respecto al descenso.

⏹️ FT | Genoa 2-1 Roma pic.twitter.com/1g9NYVeXIh — Genoa CFC (@GenoaCFC) March 8, 2026

De Rossi seguro terminó el duelo algo contrariado. Por vez primera en su carrera le infligió mucho daño de manera directa a la que ha sido su casa durante 16 años como jugador y nueve meses como entrenador, aunque dejó sellada media salvación para el conjunto ‘Grifone’.

No tuvo el impacto habitual el combinado romano, pero en un saque de esquina apenas tres minutos de encajar el tanto, el marfileño Evan Ndicka encontró un empate salvador cuando los locales mejor estaban en el duelo.

El problema es que los 'Giallorossi', obligados a ganar para mantener su plaza 'Champions' tras los triunfos de Nápoles, Como y Juventus, no crearon el suficiente peligro como para pensar en la victoria. Y Genoa hizo daño a la contra hasta que, en el minuto 80, encontró una grieta que el luso Vitinha no desaprovechó con el pase de Patrizio Masini, que le permitió marcar sin oposición.

No pudo reaccionar esta vez la Roma y De Rossi tendió una trampa a su propio pasado, al equipo de su vida y reabrió la pelea por la Liga de Campeones. Ahora Como es cuarto con 51 puntos, Roma quinto con las mismas unidades, fuera de puestos 'Champions' y la 'Juve' es sexta con 50. Todo ajustado para el final de campaña.