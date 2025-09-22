Gianluigi Donnarumma se quedó con el Premio Yashin e iniciará una nueva era

Oscar Sandoval

Gianluigi Donnarumma se subió al trono que durante dos años le perteneció a Emiliano Martínez y tras una temporada de ensueño con Paris Saint-Germain se convirtió en el mejor portero del mundo luego de recibir este lunes el Trofeo Yashin.

GIANLUIGI DONNARUMMA IS THE 2025 YACHINE TROPHY WINNER! He already won it in 2021! #TrophéeYachine #ballondor pic.twitter.com/VZDneX87N3 — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

El tiempo dirá si PSG se equivocó al abrirle la puerta del Parque de los Príncipes a Donnarumma quien será parte de la historia del club, pero su salida por la puerta de atrás debido a una “decisión técnica” y su venta a precio de rebaja a Manchester City mantendrán el debate abierto, sobre todo después de ganar el premio.

El italiano venció en la final a guardametas de la talla de Thibaut Courtois, Alisson Becker, Jan Oblak y el ‘Dibu’ Martínez quien terminó su reinado entregando la corona después de llevarse el premio a casa en las últimas dos ediciones.

‘Gigi’ finalmente se coronó como el mejor portero del mundo porque desde su debut con Milan apuntaba a este reconocimiento que terminó llegando a los 26 años y luego de un curso extraordinario en el que entró a la historia de PSG luego de conquistar el triplete, sin embargo, será en Manchester City en donde defienda su nuevo reinado.