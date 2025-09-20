Milan sigue haciéndose fuerte y ganando en la Serie A

Oscar Sandoval

Milan venció 3-0 a Udinese y alargó su racha ganadora a tres partidos con el mismo número de encuentros sin recibir gol, futbolísticamente va formando un equipo y el único que podría estar en duda es Santiago Gimenez quien otra vez se fue en blanco acumulando más minutos a su sequía goleadora.

Three goals, three points, three wins in a row 🔥3️⃣



Brought to you by @Bitpanda_global pic.twitter.com/4b6d7Iq8JF — AC Milan (@acmilan) September 20, 2025

Milan va ganando en todo, en sensaciones, futbol y resultados luego de conseguir su tercer triunfo consecutivo que lo dejó entre los cuatro mejores equipos del futbol italiano, la mejoría es notable y los tres puntos son una inyección de confianza antes de recibir a Napoli.

Christian Pulisic fue el protagonista con un doblete y una asistencia, fue el eje de los milanistas y abrió el marcador a los 39 minutos después de una jugada bien fabricada por el conjunto ‘Rossoneri’ que llegó al área en donde el atacante se encontró con un rechace que mandó a las redes.

El estadounidense salió del descanso para asistir a Youssof Fofana quien marcó el 2-0 dejando a Udinese con una losa muy pesada de levantar.

Pulisic cerró la cuenta al 53 para impulsar al conjunto rojinegro quien medirá su buen momento el próximo domingo ante Milan.