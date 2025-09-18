Manchester City, con un jugador más, se impuso al Napoli

Karla Villegas Gama

Manchester City arrancó la Champions League 2025/26 con un triunfo de 2-0 sobre Napoli.

El encuentro quedó condicionado desde el minuto 21 con la expulsión de Giovani Di Lorenzo, quien derribó a Erling Haaland en los linderos del área.

Napoli captain Giovanni Di Lorenzo sees a straight red card 😰🟥 pic.twitter.com/GVmKRGTLHP — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 18, 2025

Antes de que el capitán de los ‘Azzurri’ viera la tarjeta roja, los italianos dominaban el encuentro, con llegadas de peligro de Matteo Politano y Rasmus Højlund.

Sin embargo, con 10 jugadores en la cancha, Antonio Conte tuvo que sacrificar a Kevin De Bruyne para darle ingreso a Mathías Olivera.

A partir de ese momento la balanza se inclinó hacia los locales, que hilvanaron jugadas de peligro durante toda la primera parte. Phil Foden, Tijjani Reijnders, Jérémy Doku y Haaland probaron suerte al arco, pero un monumental Vanja Milinković-Savić les negó el anhelado tanto.

Kevin de Bruyne doesn't get the return to the Etihad that he dreamed of as he is the player sacrificed after Napoli's early red card 💔 pic.twitter.com/65esF0gR4B — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 18, 2025

En el complemento Napoli buscó sacudirse el dominio inglés, pero la superioridad numérica del Manchester City les impidió hacer diferencia y, en cambio, los echó más para atrás.

El asedio de los ‘Sky Blues’ era incesante y rindió frutos al 56’, cuando Erling Haaland metió un cabezazo perfecto para superar a Milinković-Savić y convertirse en el jugador que llega más rápido a 50 goles (49 partidos).

Los ‘Azzurri’ se replegaron para evitar una goleada y, aunque lograron contener al ataque rival, Doku apareció al 65’ con su tradicional regateo, dejó en el camino a tres jugadores, encaró al portero y puso el esférico en la esquina inferior derecha para el 2-0.

50 UCL goals in 49 games 🤯



Erling Haaland becomes the fastest player ever to reach 50 #UCL goals! pic.twitter.com/mwk1eJi7kP — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) September 18, 2025

Al 71’, Conte refrescó el mediocampo, buscando retener el balón y cortar el juego de los de Pep Guardiola. Con sacrificio e ímpetu los italianos lograron soportar los embates del rival y mantener el marcador en 2-0.

Ahora, el Manchester City visitará al Monaco y Napoli recibirá al Sporting de Portugal.