Rasmus Højlund cuenta las horas para ser futbolista de Napoli

Rasmus Højlund acudió este domingo a la clínica médica para someterse al reconocimiento médico con Napoli, institución a la que llegará procedente de Manchester United.

El delantero firmará esta misma tarde su nuevo contrato como jugador del campeón italiano, una vez superadas las pertinentes pruebas médicas que tienen lugar en Roma, en donde habitualmente los jugadores de Nápoles se someten a los exámenes físicos.

La operación, según apuntan medios italianos, se cerró con la fórmula de cesión con obligación de compra si se cumplen determinados parámetros, como la clasificación a la próxima Champions League y por una cifra cercana a los 6 millones de euros por la cesión y 44 a pagar el próximo año.

GOAAAAAL! ANGUISSA AT THE DEATH!!!

The Maradona goes wild! 💪💙#NapoliCagliari 1-0 pic.twitter.com/BVDbOlUYB1 — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) August 30, 2025

La decisión del Nápoles de apostar por Højlund llegó tras la inesperada lesión de alto grado de Romelu Lukaku, afectado en el recto femoral de su muslo izquierdo y que estará, al menos, 4 meses de baja.

El delantero danés ya conoce el fútbol italiano, pues jugó en el Atalanta, equipo al que llegó en 2022 por 17 millones y del que se marchó una temporada después por 70 al United, equipo en el que no consiguió asentarse como referencia ofensiva y en el que marcó un total de 26 goles en 95 partidos.