Napoli pierde a Romelu Lukaku para el inicio de la Serie A y más

Oscar Sandoval

Los planes de Napoli para el cierre de mercado cambiaron y ahora se deberá lanzar por un delantero tras confirmarse la lesión de Romelu Lukaku, el belga estará fuera de actividad por un periodo largo y Antonio Conte se quedó con Lorenzo Lucca como única opción.

Lukaku medical update 👇https://t.co/Iqm1gFZZPX — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) August 18, 2025

La directiva de Nápoles encabezada por Aurelio De Laurentiis echó a andar la maquinaría y busca un ‘9’ para reforzar el ataque del campeón de la Serie A. Lukaku es una pieza importante para Conte y las malas noticias se confirmaron este lunes, ya que se perderá el inicio de la temporada en todas las competencias.

El club confirmó que el delantero “se sometió a pruebas médicas que revelaron una lesión de alto grado en el recto femoral del muslo derecho”, informó que comenzó su “proceso de rehabilitación” y deja abierta la posibilidad de que sea operado.

Find out how today's training went👇https://t.co/0Nj7NLQJru — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) August 18, 2025

La Gazzetta dello Sport señala que el belga se debate entre una “terapia conservadora o una intervención quirúrgica” y apunta que en caso de pasar por quirófano estaría de baja un tiempo aproximado de “3-4 meses”.

Fabrizio Romano asegura que el conjunto napolitano, “contactó a Manchester United” preguntando por las condiciones para la “cesión de Rasmus Hojlund” quien se convertiría en la principal opción para reemplazar a Lukaku.