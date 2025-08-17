Oscar Sandoval
Napoli pierde a Romelu Lukaku para el inicio de la Serie A y más
Lukaku sufre una lesión de larga duración y el club busca sustituto
Los planes de Napoli para el cierre de mercado cambiaron y ahora se deberá lanzar por un delantero tras confirmarse la lesión de Romelu Lukaku, el belga estará fuera de actividad por un periodo largo y Antonio Conte se quedó con Lorenzo Lucca como única opción.
La directiva de Nápoles encabezada por Aurelio De Laurentiis echó a andar la maquinaría y busca un ‘9’ para reforzar el ataque del campeón de la Serie A. Lukaku es una pieza importante para Conte y las malas noticias se confirmaron este lunes, ya que se perderá el inicio de la temporada en todas las competencias.
El club confirmó que el delantero “se sometió a pruebas médicas que revelaron una lesión de alto grado en el recto femoral del muslo derecho”, informó que comenzó su “proceso de rehabilitación” y deja abierta la posibilidad de que sea operado.
La Gazzetta dello Sport señala que el belga se debate entre una “terapia conservadora o una intervención quirúrgica” y apunta que en caso de pasar por quirófano estaría de baja un tiempo aproximado de “3-4 meses”.
Fabrizio Romano asegura que el conjunto napolitano, “contactó a Manchester United” preguntando por las condiciones para la “cesión de Rasmus Hojlund” quien se convertiría en la principal opción para reemplazar a Lukaku.
